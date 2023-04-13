بعد تراجعه أمس.. الدولار يعاود ارتفاعه صباح اليوم

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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 97000 و97300 ليرة للدولار الواحد.وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 96700 و97000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.