17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
3
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ارتفاع الذهب مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة
Lebanon 24
13-04-2023
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.
Advertisement
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1%،إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة)،وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3%،إلى 2030.70 دولار.
وصعدت أسعار الذهب بأكثر من 1%، أمس الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1%، الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 %، بعد صعوده 0.4%، في شباط وفقا لـ"رويترز".
ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 %، إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3%، إلى 1464.16 دولار. (العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار بـ38 ألف ليرة لهؤلاء.. اكتشفوا ما فعلته المصارف
Lebanon 24
الدولار بـ38 ألف ليرة لهؤلاء.. اكتشفوا ما فعلته المصارف
01:45 | 2023-04-14
14/04/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر لأول مرة على التلفزيون مع خاله الممثل الشهير.. ابن عادل كرم أصبح نسخة عن والده (فيديو)
Lebanon 24
ظهر لأول مرة على التلفزيون مع خاله الممثل الشهير.. ابن عادل كرم أصبح نسخة عن والده (فيديو)
02:51 | 2023-04-14
14/04/2023 02:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُصبح هذه العملة بديلاً عن الدولار؟
Lebanon 24
هل تُصبح هذه العملة بديلاً عن الدولار؟
09:00 | 2023-04-14
14/04/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
02:56 | 2023-04-14
14/04/2023 02:56:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال عنيف بقوّة 7 على مقياس ريختر ضرب هذا البلد... هل من خطر "تسونامي"؟
Lebanon 24
زلزال عنيف بقوّة 7 على مقياس ريختر ضرب هذا البلد... هل من خطر "تسونامي"؟
06:44 | 2023-04-14
14/04/2023 06:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:30 | 2023-04-14
ثروة برنارد أرنو تقفز 12 مليار دولار في يوم واحد!
14:00 | 2023-04-14
كيف تُساهم السياسة المالية بترويض التضخم وحماية أضعف الفئات؟
13:30 | 2023-04-14
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:00 | 2023-04-14
هكذا تؤثر معدلات التضخم على احتفالات عيد الفطر
13:00 | 2023-04-14
صادرات النفط الروسي في أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات رغم العقوبات
12:34 | 2023-04-14
أسعار الذهب تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
فيديو
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
Lebanon 24
انتشار مقطع فيديو مؤثر بين الراحل جورج الراسي وابنه.. وهكذا علقت نادين عليه
08:00 | 2023-04-13
15/04/2023 00:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
15/04/2023 00:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
15/04/2023 00:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact