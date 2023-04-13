ارتفاع الذهب مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

Advertisement

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1%،إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة)،وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3%،إلى 2030.70 دولار.وصعدت أسعار الذهب بأكثر من 1%، أمس الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1%، الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 %، بعد صعوده 0.4%، في شباط وفقا لـ"رويترز".ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 %، إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3%، إلى 1464.16 دولار. (العربية)