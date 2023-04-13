أعلى مستوى في عام... اليورو يرتفع أمام الدولار فما هي تسعيرته؟

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تراجع الدولار وسجل اليورو أعلى مستوى في عام واحد أمام العملة الأميركية اليوم الخميس، بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الشهر الماضي، مما عزز التوقعات باقتراب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إنهاء سياسة التشديد النقدي.وارتفع اليورو إلى 1.10470 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من نيسان 2022، قبل أن يفقد بعض مكاسبه وينزل إلى 1.1032 في أحدث التعاملات مسجلا زيادة يومية بـ0.32 بالمئة.