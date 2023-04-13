Advertisement

إقتصاد

أعلى مستوى في عام... اليورو يرتفع أمام الدولار فما هي تسعيرته؟

Lebanon 24
13-04-2023 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1056843-638170050369506021.jpg
Doc-P-1056843-638170050369506021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع الدولار وسجل اليورو أعلى مستوى في عام واحد أمام العملة الأميركية اليوم الخميس، بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الشهر الماضي، مما عزز التوقعات باقتراب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إنهاء سياسة التشديد النقدي.
Advertisement


وارتفع اليورو إلى 1.10470 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من نيسان 2022، قبل أن يفقد بعض مكاسبه وينزل إلى 1.1032 في أحدث التعاملات مسجلا زيادة يومية بـ0.32 بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار إلى 101.10، وهو أدنى مستوى منذ 2 نيسان. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:30 | 2023-04-14
14:00 | 2023-04-14
13:30 | 2023-04-14
13:00 | 2023-04-14
13:00 | 2023-04-14
12:34 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website