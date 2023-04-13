في هذه الدولة العربية.. أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى بتاريخها

غليان جنوني شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الخميس ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد له مع تزايد المخاوف بشأن التغير في سعر الصرف بالإضافة إلى ضغوط من ارتفاع أسعار الأونصة.

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وساهمت عدة عوامل في زيادة الطلب على المعدن النفيس في ظل ضبابية المشهد الحالي في الأسواق المحلية، أدت لقفزات أسعار الذهب اليوم في مصر حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2270 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى وصل إليه.وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاع منذ بداية شهر أبريل بنسبة 2.5% وارتفاع منذ بداية عام 2023 بنسبة 34% ، فيما قفز سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر تداولا بالقاهرة الى 1945 جنيها غير شامل الصياغة.وسجل سعر جنيه الذهب في مصر نحو 18160 جنيها والذي يزن 8 جرامات عيار 21 غير شامل الضرائب ، فيما يرتفع الطلب على شراء الجنيهات والسبائك الذهبية.وظهرت تصريحات لمسؤولي صندوق النقد إلي أن العودة إلى مستهدف التضخم أمر هام ولكن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن، بعد أن تلقى الاقتصاد المصري العديد من الصدمات الداخلية والخارجية سواء من ارتفاع أسعار السلع عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة العام الماضي، في وقت نجد أن الزخم الحالي في السياحة غير كاف لدعم فجوة العملة الصعبة في البلاد. (روسيا اليوم)