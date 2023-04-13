Advertisement

إقتصاد

في هذه الدولة العربية.. أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى بتاريخها

Lebanon 24
13-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1056875-638170133927568173.jpg
Doc-P-1056875-638170133927568173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غليان جنوني شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الخميس ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد له مع تزايد المخاوف بشأن التغير في سعر الصرف بالإضافة إلى ضغوط من ارتفاع أسعار الأونصة.
 
وساهمت عدة عوامل في زيادة الطلب على المعدن النفيس في ظل ضبابية المشهد الحالي في الأسواق المحلية، أدت لقفزات أسعار الذهب اليوم في مصر حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2270 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى وصل إليه.
Advertisement

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاع منذ بداية شهر أبريل بنسبة 2.5% وارتفاع منذ بداية عام 2023 بنسبة 34% ، فيما قفز سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر تداولا بالقاهرة الى 1945 جنيها غير شامل الصياغة.

وسجل سعر جنيه الذهب في مصر نحو 18160 جنيها والذي يزن 8 جرامات عيار 21 غير شامل الضرائب ، فيما يرتفع الطلب على شراء الجنيهات والسبائك الذهبية.

وظهرت تصريحات لمسؤولي صندوق النقد إلي أن العودة إلى مستهدف التضخم أمر هام ولكن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن، بعد أن تلقى الاقتصاد المصري العديد من الصدمات الداخلية والخارجية سواء من ارتفاع أسعار السلع عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة العام الماضي، في وقت نجد أن الزخم الحالي في السياحة غير كاف لدعم فجوة العملة الصعبة في البلاد. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:30 | 2023-04-14
14:00 | 2023-04-14
13:30 | 2023-04-14
13:00 | 2023-04-14
13:00 | 2023-04-14
12:34 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website