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إقتصاد

خطوة جديدة من ماسك تُثير الجدل.. نصوص وفيديوهات تحقق أرباحا على تويتر

Lebanon 24
14-04-2023 | 08:00
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك "تويتر" أمس الخميس أن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصا طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.

لا أموال لتويتر لمدة سنة
وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات، على كل الأموال التي يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التي يستقطعها نظامي اندرويد وآي.أو.إس. ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات في أول 12 شهرا.

وقال ماسك في تغريدة "هذا يمثل 70 بالمئة للاشتراكات على نظامي تشغيل آي.أو.إس. واندرويد (إنهما يتحصلان على 30 بالمئة) و92 بالمئة من خلال التصفح على الانترنت (قد تكون النسبة أفضل، اعتمادا على وسيط الدفع)".
 
 
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الترويج لعمل المبدعين
كما أضاف أن تويتر سيساعد أيضا في الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.

من جهتها، رفضت غوغل إدعاء ماسك في رسالة بريد إلكتروني لرويترز قالت فيها إنها خفضت رسوم الخدمة لجميع الاشتراكات على غوغل بلاي إلى 15 بالمئة نزولا من 30 بالمئة في عام 2022.

تعديلات لجني الأموال
وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضا في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي تمت في أكتوبر تشرين الأول.

ومنذ تولى ماسك رئاسة الشركة، أجرى سريعا عددا من التغييرات في التنظيم والمنتجات. وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء كخدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80 بالمئة.(العربية)



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