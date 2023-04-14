بعد خفض نحو 27 ألف وظيفة.. هل تسرّح "أمازون" المزيد من ‏العمال؟

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لفتت شركة ‏Amazon‏ في الأشهر القليلة الماضية إلى خطة لتسريح آلاف العمالة ‏ضمن جهودها لتخفيض النفقات والتكاليف، وبلغ إجمالي ما أعلنته شركة التجارة ‏الإلكترونية الأميركية من تسريح للعمالة نحو 27 ألف وظيفة.‏وفي مقابلة مع ‏CNBC، طُرح سؤال على الرئيس التنفيذي لشركة ‏Amazon‏ آندي ‏جاسي: هل هناك مزيد من تسريحات العمالة في الفترة المقبلة؟ أم تعتقد أن هذه هي ‏النهاية؟ورد جاسي بترديد مقولته مجدداً بأن تخفيض 27 ألف وظيفة كان أصعب قرار ‏اتخذه في حياته المهنية، وكان من الصعب عليه كثيراً تنفيذه.‏وأضاف جاسي بأن القرار كان ضرورياً من أجل تقليص حجم التكاليف مشيراً إلى ‏أن ‏"أمازون" ‏ تمتلك موارد غنية كما أنها تحقق عوائد للعملاء والمساهمين، لكن ‏كان لا بد من تحديد الأولويات.‏وأكد جاسي أن تسريح آلاف العمالة كان هو المناسب بشكل أكبر فضلاً عن ‏أنه حقق توازناً.‏ورداً على السؤال مطروح، قال جاسي: "ليست لدينا أي نية لمزيد من تسريح ‏العمالة، لكن أي مسؤولي تنفيذي أو فريق قيادي مسؤول عن الاستمرار في المتابعة ‏والمراقبة لما يجري على الصعيد الاقتصادي وأيضاً في مجتمع الأعمال والشركات ‏لمواكبة أي تطورات.‏(cnbc)