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إقتصاد

بعد خفض نحو 27 ألف وظيفة.. هل تسرّح "أمازون" المزيد من ‏العمال؟

Lebanon 24
14-04-2023 | 05:00
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لفتت شركة ‏Amazon‏ في الأشهر القليلة الماضية إلى خطة لتسريح آلاف العمالة ‏ضمن جهودها لتخفيض النفقات والتكاليف، وبلغ إجمالي ما أعلنته شركة التجارة ‏الإلكترونية الأميركية من تسريح للعمالة نحو 27 ألف وظيفة.‏
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وفي مقابلة مع ‏CNBC، طُرح سؤال على الرئيس التنفيذي لشركة ‏Amazon‏ آندي ‏جاسي: هل هناك مزيد من تسريحات العمالة في الفترة المقبلة؟ أم تعتقد أن هذه هي ‏النهاية؟

ورد جاسي بترديد مقولته مجدداً بأن تخفيض 27 ألف وظيفة كان أصعب قرار ‏اتخذه في حياته المهنية، وكان من الصعب عليه كثيراً تنفيذه.‏

وأضاف جاسي بأن القرار كان ضرورياً من أجل تقليص حجم التكاليف مشيراً إلى ‏أن ‏"أمازون"  ‏ تمتلك موارد غنية كما أنها تحقق عوائد للعملاء والمساهمين، لكن ‏كان لا بد من تحديد الأولويات.‏


وأكد جاسي أن تسريح آلاف العمالة كان هو المناسب بشكل أكبر فضلاً عن ‏أنه حقق توازناً.‏

ورداً على السؤال مطروح، قال جاسي: "ليست لدينا أي نية لمزيد من تسريح ‏العمالة، لكن أي مسؤولي تنفيذي أو فريق قيادي مسؤول عن الاستمرار في المتابعة ‏والمراقبة لما يجري على الصعيد الاقتصادي وأيضاً في مجتمع الأعمال والشركات ‏لمواكبة أي تطورات.‏(cnbc)




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