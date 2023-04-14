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إقتصاد
هذا ما يحدث عندما تفشل المصارف وتغلق أبوابها بوجه المودعين
Lebanon 24
14-04-2023
|
02:00
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لا تزال حالة عدم اليقين والتخوف مسيطرة على القطاع المالي الذي يحاول الصمود في عالم أكثر غموضًا، وذلك بعد أسابيع قليلة من الفشل المفاجئ لبنك وادي السيليكون.
هؤلاء العملاء الذين بقوا في SVB ومقره كاليفورنيا اتبعوا الآن مسارًا مألوفًا في أعقاب الانهيار، من خلال نقلهم ببساطة إلى مقرض جديد بقرار من المنظمين.
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احتمالية اختفاء البنوك أكبر مما يمكن أن يتوقعه المرء، على الرغم من كونها مصممة لتبقى إلى الأبد، في الولايات المتحدة، انخفض عدد البنوك بنحو 86% بين عامي 1921 و 2020، من خلال سلسلة من فترات الازدهار والكساد.
فيما انخفض عدد البنوك في أوروبا بمقدار الثلث تقريبًا بين عامي 2009 و 2020، ومع ذلك، كثيرا ما نفشل في رؤية كارثة قادمة. يمكن أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة من النوع الذي تم تحمله في الآونة الأخيرة بمثابة تأرجح كرة مدمرة في النظام المالي، كما أن تراخي التنظيم قد ينذر بالمتاعب.
حتى مراقبو السوق المحترفين يفاجأون، فجاء البيع الطارئ الأخير لبنك "كريدي سويس" بعد أشهر قليلة فقط من تأكيد أكبر مستثمر في البنك السويسري على ثقته فيه باعتباره "علامة تجارية عمرها 160 عامًا".
لا يعني اختفاء الشعار والفروع أن الثروة والاستثمارات التي تديرها المؤسسة تختفي بالضرورة، فعادة ما يتم نقلها إلى مقرضين آخرين.
بعد اندماج Credit Suisse مع منافسه الأشهر UPS، يتوقع البنك المشترك الآن أن يكون لديه 5 تريليونات دولار من الأصول المستثمرة - وهو مبلغ أكبر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.
تاريخ إخفاقات البنوك
في الصيف الماضي، أدى الانهيار بين المصارف الريفية في الصين إلى تجميد بعض الأموال المتاحة عادة للمودعين، على الأقل مؤقتًا.
بينما في عام 2015، اضطرت اليونان إلى إغلاق بنوكها لبضعة أسابيع لتجنب الانهيار.
خلال الأزمة المالية التي حدثت قبل عدة سنوات، كان ظهر كل يوم جمعة تقريبًا يصدر إعلانات عن فشل البنوك الأميركية، مما أدى إلى زيادة الحد الأقصى لمبلغ الإيداع الذي ستؤمنه الحكومة.
تغطية المودعين في البنوك الأميركية
يواجه المنظمون دائمًا خيارات صعبة عندما يتدخلون في حالات فشل البنوك، حيث يتم إجراء فحص دقيق لتحديد من سيحصل على يد العون ومن لن يتم مساعدته، وهو ما قد يلحق الضرر بالثقة العامة بين المواطنين.
لحسن الحظ، ربما تأخذ الاضطرابات المصرفية الأخيرة الآن منعطفًا إيجابيًا. لسبب واحد، يبدو أن التدفقات الخارجة في البنوك الصغيرة الضعيفة نسبيًا في الولايات المتحدة قد استقرت، وهو أمر بالغ الأهمية.
ربما يكون من الجيد أن تضع في اعتبارك أن الأشخاص الذين يديرون البنوك عرضة للخطأ مثل أي شخص آخر. يجب أن تكون القرارات المتخذة لتصويب أخطائهم عادلة وشفافة قدر الإمكان. (cnbc)
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