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إقتصاد
الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
14-04-2023
|
02:56
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سجّل دولار السوق الموازية، صباح اليوم الجمعة، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 97200 و 97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الخميس، على تسعيرة تراوحت ما بين 96900 و97200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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