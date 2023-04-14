الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية

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سجّل دولار السوق الموازية، صباح اليوم الجمعة، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 97200 و 97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الخميس، على تسعيرة تراوحت ما بين 96900 و97200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.