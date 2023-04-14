صادرات النفط الروسي في أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات رغم العقوبات

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أفادت وكالة "فرانس برس"، ان "صادرات النفط الروسي في آذار، بلغت أعلى مستوى لها منذ نيسان 2020، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة".وقالت وكالة الطاقة إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع "ارتفع إجمالي شحنات النفط في آذار بمقدار 600 ألف برميل يوميا وبلغ 8,1 ملايين برميل يوميا". (العربية)