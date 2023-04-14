النمو الاقتصادي العالمي... هذه الدولة ستلعب دورا محوريا

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الصين ستساهم بنحو ثلث النمو العالمي هذا العام، ما سيوفر المزيد من الفرص للدول الأخرى

وأفادت في مؤتمر صحفي أمس عقد حول أجندة السياسة العالمية لصندوق النقد الدولي: "يسرنا أن نرى انتعاش الصين ليس من أجل الصين فحسب، بل أيضا بسبب الدور الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي".

وأردفت "ستساهم الصين بنحو ثلث النمو العالمي هذا العام، لقد حسبنا أن النمو بنسبة 1 بالمائة في الصين يتحول إلى نمو يقدر بـ0.3 بالمائة في الاقتصادات المرتبطة بالصين".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني سينمو "بقوة" بنسبة 5.2 بالمائة هذا العام، وهو ما يكون أعلى من التوقعات المحلية للصين والبالغة 5 بالمائة، بحسب غورغييفا.

وأضافت "بناء على ذلك، هناك تحديات كبيرة. ولا تزال هناك القضية المتعلقة بكيفية التعامل مع العقارات، والإجراءات التي يجب اتخاذها، وكذلك كيفية إعادة توجيه الاقتصاد الصيني نحو الاستهلاك المحلي بشكل أكبر".

وتذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رحلتها الأخيرة، واصفا إياها بأنها "مثمرة للغاية".

وقالت "لقد أعطاتني الفرصة للقاء رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، بالإضافة إلى قادة آخرين، ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني، وكذلك أهمية الصين في دعم البلدان منخفضة الدخل".

واستطردت "ما آثار إعجابي هو رسالة رئيس مجلس الدولة الواضحة للغاية حول مواصلة الصين لإعادة الانفتاح والسعي نحو الإصلاح. ويمكن لذلك تعزيز آفاق النمو الصيني. ويمكنني أن أرى مدى اختلافها عند إعادة فتح الاقتصاد.( شينخوا)