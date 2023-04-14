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إقتصاد

أسعار الذهب تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

Lebanon 24
14-04-2023 | 12:34
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تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لتبتعد عن أعلى مستوياتها في عام، وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية التي عززت الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، إلا أن أسعار المعدن الأصفر تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.
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وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.17 بالمئة إلى 1995.9 دولار للأونصة، ليتراجع عن أعلى مستوى له منذ التاسع من اذار 2022 والذي بلغه في الجلسة السابقة.

 
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.15 بالمئة إلى 2011.7 دولار.

 
وقال بيتر فرتيج، المحلل في كوانتتيف لأبحاث السلع الأولية، إن الذهب انخفض خلال الجلسة نظرا لأن تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس تزيد مع ارتفاع عائدات السندات.

 
هذا واقتربت عائدات السندات في منطقة اليورو من أعلى مستوى في شهر مع تحول التركيز إلى مسار التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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