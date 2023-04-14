أسعار الذهب تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

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تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لتبتعد عن أعلى مستوياتها في عام، وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية التي عززت الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، إلا أن أسعار المعدن الأصفر تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.17 بالمئة إلى 1995.9 دولار للأونصة، ليتراجع عن أعلى مستوى له منذ التاسع من اذار 2022 والذي بلغه في الجلسة السابقة.