Advertisement

إقتصاد

إيلون ماسك يخطط لإطلاق شركة للذكاء الاصطناعي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1057269-638171303714972852.png
Doc-P-1057269-638171303714972852.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر تقرير أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يخطط لإطلاق شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تنافس OpenAI المطورة لـ ChatGPT.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة  Financial Times، فإن ماسك يؤسس فريقاً من الباحثين والمهندسين ويجري محادثات مع العديد من المستثمرين بشأن تلك المسألة.
Advertisement

وأكد التقرير أن الملياردير الأميركي يوظف أشخاصاً من شركات كبرى للذكاء الاصطناعي مثل  Alphabet.

وكان ماسك قد ضخ مليار دولار على مدار سنوات عديدة في OpenAI، لكنه تراجع عن تعهداته التمويلية والتشغيلية في شركة الذكاء الاصطناعي.

وكشف تقرير من Semafor أن السبب الحقيقي وراء تراجع ماسك عن الاستثمار في OpenAI هو محاولة فاشلة من جانبه للاستحواذ على الشركة.

وتأتي تلك التقارير رغم توقيع إيلون ماسك رفقة 1125 شخصاً آخر على خطاب مفتوح يدعو لوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لمدة 6 أشهر.(cnbc)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:30 | 2023-04-15
23:00 | 2023-04-15
15:26 | 2023-04-15
13:00 | 2023-04-15
09:25 | 2023-04-15
08:00 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website