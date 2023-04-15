إيلون ماسك يخطط لإطلاق شركة للذكاء الاصطناعي.. إليكم التفاصيل

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ذكر تقرير أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يخطط لإطلاق شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تنافس OpenAI المطورة لـ ChatGPT.ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة Financial Times، فإن ماسك يؤسس فريقاً من الباحثين والمهندسين ويجري محادثات مع العديد من المستثمرين بشأن تلك المسألة.وأكد التقرير أن الملياردير الأميركي يوظف أشخاصاً من شركات كبرى للذكاء الاصطناعي مثل Alphabet.وكان ماسك قد ضخ مليار دولار على مدار سنوات عديدة في OpenAI، لكنه تراجع عن تعهداته التمويلية والتشغيلية في شركة الذكاء الاصطناعي.وكشف تقرير من Semafor أن السبب الحقيقي وراء تراجع ماسك عن الاستثمار في OpenAI هو محاولة فاشلة من جانبه للاستحواذ على الشركة.وتأتي تلك التقارير رغم توقيع إيلون ماسك رفقة 1125 شخصاً آخر على خطاب مفتوح يدعو لوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لمدة 6 أشهر.(cnbc)