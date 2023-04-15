فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور.. هكذا أصبح

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قامت وزارة العمل في فرنسا برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 2.19% إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة وذلك بداية من أيار المقبل.وبموجب القرار سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو.وكشفت بيانات التضخم في فرنسا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في آذار إلى 5.7% وهو مستوى أعلى من التوقعات لكن أقل من المسجل في شباط عند 6.3%.هذا ووافق المجلس الدستوري الفرنسي على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة سن التقاعد، وسط احتجاجات واسعة في البلاد.(cnbc)