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إقتصاد

فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور.. هكذا أصبح

Lebanon 24
15-04-2023 | 05:00
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قامت وزارة العمل في فرنسا برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 2.19% إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة وذلك بداية من أيار المقبل.

وبموجب القرار سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو.
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وكشفت بيانات التضخم في فرنسا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في آذار إلى 5.7% وهو مستوى أعلى من التوقعات لكن أقل من المسجل في شباط عند 6.3%.

هذا ووافق المجلس الدستوري الفرنسي على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة سن التقاعد، وسط احتجاجات واسعة في البلاد.(cnbc)

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