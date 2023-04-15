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إقتصاد

بالأرقام: في دبي.. مبيعات مليارية بالعقارات

Lebanon 24
15-04-2023 | 08:00
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أظهر تقرير لوكالة "وام" ان التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي بلغت خلال الأسبوع الحالي أكثر من 11.6 مليار درهم (حوالي 3.16 مليار دولار).

وشهدت الدائرة تسجيل 2246 مبايعة بقيمة 10.19 مليار درهم، منها 226 مبايعة للأراضي بقيمة 5.76 مليار درهم و2020 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.43 مليار درهم.
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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 مليارات درهم في منطقة مقطرة تليها مبايعة بقيمة 631 مليون درهم في منطقة الليان1 تليها مبايعة بقيمة 91 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 198 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 251 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 76 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 296 مبايعة بقيمة 265 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 185 مبايعة بقيمة 662 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 154 مبايعة بقيمة 252 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.31 مليار درهم منها 73 رهن أراض بقيمة 367.86 مليون درهم و322 رهن فلل وشقق بقيمة 941.56 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 133 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 91 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 68 هبة بقيمة 143.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 29 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 21 مليون درهم.(روسيا اليوم)

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