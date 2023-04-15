Advertisement

إقتصاد

دولار السوق الموازية... هذا ما سجّله صباح اليوم

Lebanon 24
15-04-2023 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1057339-638171506017229600.jpg
Doc-P-1057339-638171506017229600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 97200 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الجمعة، على تسعيرة تراوحت ما بين 97100 و97400 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.
Advertisement
 

مواضيع ذات صلة
25 دولاراً لقاء "خدمة" في لبنان.. وإلا "الحجز" ينتظركم!
lebanon 24
16/04/2023 06:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية ترفض قُبلة في مسلسل مُقابل مليون دولار.. وهذا هو السبب (فيديو)
lebanon 24
16/04/2023 06:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
250 دولاراً لهؤلاء في لبنان من المصارف.. كيف ذلك؟
lebanon 24
16/04/2023 06:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يلاحق اللبنانيين...حتى الصلاة لها حصّتها
lebanon 24
16/04/2023 06:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:30 | 2023-04-15
23:00 | 2023-04-15
15:26 | 2023-04-15
13:00 | 2023-04-15
09:25 | 2023-04-15
08:00 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website