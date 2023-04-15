دولار السوق الموازية... هذا ما سجّله صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 97200 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الجمعة، على تسعيرة تراوحت ما بين 97100 و97400 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.