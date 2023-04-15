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إقتصاد
دولار السوق الموازية... هذا ما سجّله صباح اليوم
Lebanon 24
15-04-2023
|
03:10
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين 97200 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس الجمعة، على تسعيرة تراوحت ما بين 97100 و97400 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.
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