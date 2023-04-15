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إقتصاد

الأسهم الأميركية تهبط مع تزايد الرهانات على رفع الفائدة

Lebanon 24
15-04-2023 | 13:00
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أغلقت وول ستريت منخفضة، أمس الجمعة، إثر مجموعة من التقارير الاقتصادية المتباينة التي أكدت فيما يبدو اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما أضعف حماس المستثمرين بعدما افتتحت بنوك أميركية كبيرة موسم إعلان نتائج الربع الأول.
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وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة عند الإغلاق لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بفضل صعودها القوي أمس الخميس.

وأعلنت بنوك "سيتي غروب" و"جيه.بي مورغان" و"ويلز فارغو" أرباحا تفوق التقديرات في الربع الأول، مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة وانحسار المخاوف بشأن تعرض النظام المصرفي لضغوط، وفق رويترز.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 8.75 نقطة، أو 0.21% عند 4137.47، فيما سجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.79%.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 42.59 نقطة، أو 0.35%، إلى 12123.68 نقطة، وسجل المؤشر صعودا أسبوعيا بنسبة 0.29%. (العربية) 

المصدر: العربية
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