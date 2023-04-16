كيف افتتح دولار السوق لليوم الأحد؟

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد ما بين 97100 و 97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



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وكان سجل الدولار في السوق الموازية مساء السبت، تسعيرة تراوحت بين 96500 و 97000 ليرة لبنانية.