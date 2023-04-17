23
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
24
o
جبيل
3
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بشأن غسيل الأموال... خطة جديدة يطلقها "المركزي" العراقي
Lebanon 24
17-04-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، والتي شملت وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.
وأوضح المركزي أن "مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق، لما لهذا القطاع من مميزات جاذبة لغسيل الأموال".
Advertisement
وأشار المركزي إلى إجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن لمتحصلات جرائم غسيل الأموال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد أنه تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك والمركز العراقي، ضمن خطة متكاملة، تنفذ على مراحل متعاقبة، للحيلولة دون التأثير على العرض والطلب على تلك العقارات، وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في العراق، وتضمن حقوق الطرفين في تسلّم وتسليم الأموال".
وتابع المركزي: "تشمل تلك الإجراءات كمرحلة أولية أن تكون العقارات محددة بـ 500 مليون دينار، الغرض من ذلك أن يتخذ المصرف الإجراءات الواجبة عند هذا السقف، ليتم بعدها النزول بشكل تدريجي، بما يضمن عدم التأثير على سوق العقارات، ونعتقد بأن هذه الإجراءات عامل مساعد للحد من عمليات غسل الأموال".
وحدد البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، آلية بيع وشراء العقارات وعمل المصارف والدوائر العقارية والمخاطبات لإتمام العملية، وفق القانون لمنع ظاهرة غسيل الأموال.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يتلقّى تحويلات بالدولار.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لمن يتلقّى تحويلات بالدولار.. هذا الخبر يهمّكم
07:04 | 2023-04-17
17/04/2023 07:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
Lebanon 24
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
15:41 | 2023-04-17
17/04/2023 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطن لبناني جثة داخل سيارته... اليكم ما حصل
Lebanon 24
مواطن لبناني جثة داخل سيارته... اليكم ما حصل
02:48 | 2023-04-17
17/04/2023 02:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
17/04/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. ماريتا الحلاني تظهر مع خطيبها وهذا ما كشفته عن زفافها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ماريتا الحلاني تظهر مع خطيبها وهذا ما كشفته عن زفافها (فيديو)
03:29 | 2023-04-17
17/04/2023 03:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:30 | 2023-04-17
مسؤول إيراني: طهران تستورد البنزين بـ150 دولاراً أغلى من السعر العالمي
16:06 | 2023-04-17
في دبي.. محكمة تُغرّم شركة بارزة بـ231 مليون دولار
16:00 | 2023-04-17
أسهم أوروبا ترتفع قبل إعلان أرباح المزيد من البنوك الأميركية الكبيرة
15:57 | 2023-04-17
بعد بولندا وهنغاريا.. دولة جديدة تحظر استيراد الحبوب الأوكرانية
13:30 | 2023-04-17
على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية اليوم؟
13:00 | 2023-04-17
ارتفاع صادرات السيارات من كوريا الجنوبية 64% الشهر الماضي
فيديو
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
18/04/2023 01:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
18/04/2023 01:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
04:19 | 2023-04-15
18/04/2023 01:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact