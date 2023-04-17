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إقتصاد

الدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية

Lebanon 24
17-04-2023 | 02:40
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سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين ما بين 97.200 ليرة و97.400 ليرة.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية أقفل مساء أمس الأحد، على تسعيرة تراوحت ما بين 97100 و97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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