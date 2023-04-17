الدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية

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سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين ما بين 97.200 ليرة و97.400 ليرة.وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية أقفل مساء أمس الأحد، على تسعيرة تراوحت ما بين 97100 و97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.