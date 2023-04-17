Advertisement

إقتصاد

ارتفاع صادرات السيارات من كوريا الجنوبية 64% الشهر الماضي

Lebanon 24
17-04-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1058002-638173288843870593.PNG
Doc-P-1058002-638173288843870593.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بأكثر من 64% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على خلفية الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.

وأفادت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن قيمة صادرات السيارات الكورية خلال الشهر الماضي بلغت 6.52 مليار دولار، بزيادة نسبتها 64.1% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهذا أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير الماضي والبالغ 5.6 مليارا دولار وفقا لـ واس". (العربية) 
Advertisement
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:30 | 2023-04-17
16:06 | 2023-04-17
16:00 | 2023-04-17
15:57 | 2023-04-17
13:30 | 2023-04-17
11:13 | 2023-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website