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إقتصاد

الدولار يرتفع الى أعلى مستوى في شهر.. ماذا عن اليورو؟

Lebanon 24
17-04-2023 | 06:15
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ارتفع الدولار، الاثنين، وسجل أعلى مستوى في شهر مقابل الين بعدما أدت قوة مبيعات التجزئة الأميركية الأساسية والأرباح المذهلة لبنوك وول ستريت لزيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في أيار المقبل.
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وكشفت بيانات صدرت يوم الجمعة أن ما يسمى مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تراجعت 0.3% فحسب الشهر الماضي رغم انخفاض أكبر من المتوقع لمبيعات التجزئة الأميركية في آذار.

وجاءت أرباح بنوك جيه.بي مورغان تشيس وسيتي جروب وويلز فارغو أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2023 متجاوزة المخاوف من الأزمة المصرفية التي ظهرت في مارس/ آذار، وفقا لرويترز.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر عند 134.22 ين اليوم ،مع تعرض العملة اليابانية لضغوط في ظل تمسك البنك المركزي الياباني بموقفه من أسعار الفائدة.

وانخفض اليورو قليلا إلى 1.0986دولار، كما تراجع الاسترليني 0.02%، إلى 1.2412 دولار. (العربية) 

المصدر: العربية
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