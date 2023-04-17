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إقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع قبل إعلان أرباح المزيد من البنوك الأميركية الكبيرة

Lebanon 24
17-04-2023 | 16:00
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع توقعات المستثمرين بأن تستمر البنوك الأميركية الكبيرة في الإعلان عن نتائج فصلية قوية هذا الأسبوع، بينما يتطلعون أيضا إلى أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة.
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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أكثر من عام، كما بلغ المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية ذروته في 22 عاما.

وتصدرت أسهم قطاع التعدين الرابحين مع ارتفاعها 1.6%، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6%، وفق رويترز.

وسيراقب المستثمرون عن كثب صدور مجموعة من تقارير الأرباح وعلى رأسها تلك الخاصة ببنوك غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وبنك أوف أميركا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وعلى رأسهم رئيسته كريستين لاغارد. (العربية) 

المصدر: العربية
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