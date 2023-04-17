بعد بولندا وهنغاريا.. دولة جديدة تحظر استيراد الحبوب الأوكرانية

حظرت سلوفاكيا استيراد الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الغذائية، لتحذو بذلك حذو بولندا وهنغاريا.



وقال وزير الزراعة في سلوفاكيا صامويل فلكان في تصريح لصحفيين اليوم، إن الحكومة أقرّت اقتراحاً بحظر استيراد منتجات زراعية ومواد غذائية معيّنة من أوكرانيا".

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وأشار الى أنّ الحظر الذي يدخل حيّز التنفيذ الأربعاء يرمي إلى حماية قطاع الزراعة المحلّي وكذلك صحّة المستهلك.



وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها قامت بتحليل عيّنة من الحبوب الأوكرانية وإنّ نتائج التحليل بيّنت "وجود مبيد حشري غير مصرّح به في الاتّحاد الأوروبي يؤثّر سلباً على صحّة الإنسان".





ويشمل الحظر منتجات مختلفة بما في ذلك الحبوب والسكّر والفاكهة والخضار والنبيذ والعسل.