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إقتصاد

في دبي.. محكمة تُغرّم شركة بارزة بـ231 مليون دولار

Lebanon 24
17-04-2023 | 16:06
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أمرت محكمة في دبي شركة "KPMG Lower Gulf" بدفع أكثر من 231 مليون دولار لمجموعة من المستثمرين الذين يزعمون أنهم خسروا أموالاً بسبب مشاكل في تدقيق الشركة الرديء في صندوق استثمروا فيه، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
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وصدر الحكم في أواخر الشهر الماضي، والذي أقر بأن الشركة انتهكت معايير التدقيق الدولية بالموافقة على البيانات المالية لصندوق البنية التحتية الذي تديره شركة الأسهم الخاصة المنهارة "مجموعة أبراج".

وأفادت الصحيفة بأن المحكمة استنتجت من أوراق ووثائق وتقرير لجنة الخبراء المعينة أنه تكشف لها أن شركة التدقيق قد ارتكبت العديد من المخالفات عند تدقيقها للبيانات المالية لصندوق الاستثمار.

بدورها، قالت شركة "KPMG Lower Gulf"، في بيان إنها تعتقد أن لديها أسباباً قوية للاستئناف وأحالت القضية إلى محكمة النقض أو المحكمة العليا.

ولم تكشف "KPMG" ما إذا كانت الغرامة سيتم تغطيتها بموجب التأمين أو إذا كانت شبكتها الدولية ستتدخل للمساعدة في التكاليف.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في أكتوبر، أن هيئة الرقابة المالية في دبي فرضت غرامة على شركة "KPMG LLP" بقيمة 1.5 مليون دولار بسبب تدقيقها في شركة أبراج كابيتال المحدودة، وهي وحدة تابعة لشركة الأسهم الخاصة السابقة في الأسواق الناشئة والتي انهارت بعد اتهامها بخداع المستثمرين وإساءة استخدام أموالهم.
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