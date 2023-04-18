25
o
بيروت
27
o
طرابلس
21
o
صور
27
o
جبيل
6
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مصارف في مهب الريح... ماذا يجري في تونس وتركيا
Lebanon 24
18-04-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال في تقرير اليوم الاثنين، إن تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة، وإن بنوك تركيا وتونس هي الأكثر عرضة للخطر.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تحتفظ البنوك التركية بقدرتها في الحصول على تمويل خارجي، لكن مع تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض ما دامت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات.
Advertisement
وقال محللو الوكالة في مذكرة "نرى أن البنوك التركية معرضة للتأثر بشدة بالمعنويات السلبية في السوق وزيادة الإحجام عن المخاطرة وتراجع السيولة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل".
سهم "أرامكو" يقفز لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.. و"تاسي" يصعد للجلسة الرابعة
أسواق المال
سوق السعوديةسهم "أرامكو" يقفز لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.. و"تاسي" يصعد للجلسة الرابعة
ولا تزال بنوك تركيا أيضا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة في السنوات الماضية مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية شديدة التيسير في ظل تضخم مفرط.
وأضافت الوكالة أيضا أن تراجع الليرة التركية يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركات التركية.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
Lebanon 24
ترقبوا.. أمطار غزيرة ستُغرق هذه المناطق اللبنانية خلال الليل!
15:41 | 2023-04-17
17/04/2023 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للخط الخليوي في لبنان.. هذه قيمته بالدولار
Lebanon 24
سعرٌ جديد للخط الخليوي في لبنان.. هذه قيمته بالدولار
14:45 | 2023-04-17
17/04/2023 02:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة "فاضحة".. والجمهور يُهاجمها شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة "فاضحة".. والجمهور يُهاجمها شاهدوا كيف بدت (صور)
03:04 | 2023-04-18
18/04/2023 03:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ في طرابلس وسقوط قتيل.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إنفجارٌ في طرابلس وسقوط قتيل.. إليكم التفاصيل
15:04 | 2023-04-17
17/04/2023 03:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد من السعودية بشأن موعد عيد الفطر.. في أي يومٍ سيُصادف؟
Lebanon 24
كلامٌ جديد من السعودية بشأن موعد عيد الفطر.. في أي يومٍ سيُصادف؟
11:45 | 2023-04-17
17/04/2023 11:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:00 | 2023-04-18
لبنان يتأرجح بين الرمادي والأسود.. التحويلات المالية في خطر؟
09:45 | 2023-04-18
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
08:44 | 2023-04-18
زوجة رئيس وزراء تخسر 61 مليون دولار في يوم واحد... ما القصة؟
08:00 | 2023-04-18
أسعار الفائدة في الصين تتجه نحو التثبيت... اليكم التفاصيل
05:31 | 2023-04-18
3 قرارات لوزير الماليّة... ماذا جاء فيها؟
04:30 | 2023-04-18
هل لا يزال الدولار الأميركي الأقوى عالمياً؟
فيديو
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
18/04/2023 17:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
18/04/2023 17:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
Lebanon 24
خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)
04:19 | 2023-04-15
18/04/2023 17:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact