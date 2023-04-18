أسعار الفائدة في الصين تتجه نحو التثبيت... اليكم التفاصيل

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أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على آلية التمويل متوسطة الأجل عند مستواها الحالي دون تغيير، مع ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المالي الصيني.وضخ بنك الشعب الصيني 170 مليار يوان (حوالي 24.75 مليار دولار أميركي) من خلال عمليات تسهيل الإقراض المتوسط الأجل لمدة سنة واحدة بسعر فائدة 2.75%.وتساعد أداة تسهيل الإقراض المتوسط الأجل البنوك التجارية وبنوك السياسات على الحفاظ على السيولة من خلال السماح لهم بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.كما أجرى البنك المركزي عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 20 مليار يوان بسعر فائدة 2%.وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.(العربية)