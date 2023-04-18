Advertisement

إقتصاد

أسعار الفائدة في الصين تتجه نحو التثبيت... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1058307-638174003679019968.jpg
Doc-P-1058307-638174003679019968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على آلية التمويل متوسطة الأجل عند مستواها الحالي دون تغيير، مع ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المالي الصيني.

وضخ بنك الشعب الصيني 170 مليار يوان (حوالي 24.75 مليار دولار أميركي) من خلال عمليات تسهيل الإقراض المتوسط الأجل لمدة سنة واحدة بسعر فائدة 2.75%.
Advertisement

وتساعد أداة تسهيل الإقراض المتوسط الأجل البنوك التجارية وبنوك السياسات على الحفاظ على السيولة من خلال السماح لهم بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.

كما أجرى البنك المركزي عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 20 مليار يوان بسعر فائدة 2%.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2023-04-18
09:45 | 2023-04-18
08:44 | 2023-04-18
05:31 | 2023-04-18
05:00 | 2023-04-18
04:30 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website