الدولار ينخفض.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية

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سجّل دولار السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، تسعيرة تراوحت ما بين الـ 97000 و 97200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وأقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الاثنين، على تسعيرة تراوحت ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.