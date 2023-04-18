ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2001.09 دولار للأونصة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2011.10 دولار.وهبط مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص للمشترين في الخارج، نقلاً عن وكالة "رويترز".ونزلت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين، أمس الاثنين، بعدما أظهرت بيانات زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر.وعززت البيانات التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماعه في أيار. (العربية)