بأقل من المتوقع: دولة عربية تبيع صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار

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باعت شركة "داماك" العقارية الإماراتية ومقرها دبي أمس ‏الثلاثاء صكوكاً لأجل ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار، وهو أقل مما كان ‏متوقعا، بعائد 7.75%، وفق ما أظهرت وثيقة مصرفية.وجاء الإصدار بعد سلسلة من المكالمات والاجتماعات مع المستثمرين بدأت ‏الأسبوع الماضي لصفقة من الحجم القياسي، وهو ما يعني عادة ألا يقل الإصدار ‏عن 500 مليون دولار.‏وتركز داماك العقارية على مشروعات الإسكان الفاخر سعياً إلى الاستفادة من ‏الطفرة العقارية في دبي وسط انتعاش اقتصادي قوي بعد جائحة كوفيد-19.‏وشُطبت أسهم الشركة من بورصة دبي العام الماضي بناءً على طلب قدمته في ‏‏2021.‏وتُقبل جهات الإصدار الخليجية على أسواق الدين في فترة عادة ما تكون هادئة ‏خلال شهر رمضان سعيا للاستفادة من انخفاض العوائد وآليات السوق المواتية.‏وأدى طلب المستثمرين على الصكوك والسندات المرتبطة بالاستدامة، أو ما تعرف ‏بالسندات الخضراء، إلى إصدارات جديدة.‏وجمعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أمس 1.5 مليار دولار من صفقة ‏ذات شريحتين إحداهما سندات خضراء لأجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار. ‏(CNBC)