Advertisement

إقتصاد

بأقل من المتوقع: دولة عربية تبيع صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار

Lebanon 24
19-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1058681-638174850497448953.png
Doc-P-1058681-638174850497448953.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باعت شركة "داماك" العقارية الإماراتية ومقرها دبي أمس ‏الثلاثاء صكوكاً لأجل ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار، وهو أقل مما كان ‏متوقعا، بعائد 7.75%، وفق ما أظهرت وثيقة مصرفية.  


وجاء الإصدار بعد سلسلة من المكالمات والاجتماعات مع المستثمرين  بدأت ‏الأسبوع الماضي لصفقة من الحجم القياسي، وهو ما يعني عادة ألا يقل الإصدار ‏عن 500 مليون دولار.‏
Advertisement


وتركز داماك العقارية على مشروعات الإسكان الفاخر سعياً إلى الاستفادة من ‏الطفرة العقارية في دبي وسط انتعاش اقتصادي قوي بعد جائحة كوفيد-19.‏

وشُطبت أسهم الشركة من بورصة دبي العام الماضي بناءً على طلب قدمته في ‏‏2021.‏

وتُقبل جهات الإصدار الخليجية على أسواق الدين في فترة عادة ما تكون هادئة ‏خلال شهر رمضان سعيا للاستفادة من انخفاض العوائد وآليات السوق المواتية.‏

وأدى طلب المستثمرين على الصكوك والسندات المرتبطة بالاستدامة، أو ما تعرف ‏بالسندات الخضراء، إلى إصدارات جديدة.‏

وجمعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أمس 1.5 مليار دولار من صفقة ‏ذات شريحتين إحداهما سندات خضراء لأجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار. ‏(CNBC)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:16 | 2023-04-19
09:44 | 2023-04-19
08:00 | 2023-04-19
05:45 | 2023-04-19
03:57 | 2023-04-19
03:15 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website