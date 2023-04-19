علي اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 97100 و 97400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.