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إقتصاد

علي اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 02:34
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سجل صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 97100 و 97400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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