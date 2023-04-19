تحذير هام من الرئيس التنفيذي لشركة Google .. هذه الوظائف لن تعود للبشر

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حذّر سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google وAlphabet، من أن "كل منتج في كل شركة" سيتأثر بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المجتمع بحاجة إلى الاستعداد لتقنيات مثل تلك التي تم إطلاقها بالفعل.وفي مقابلة له ضمن برنامج "60 Minutes "على قناة "سي بي اس" الأميركية، قال بيتشاي: "نحن بحاجة إلى التكيف مع هذا الوضع كمجتمع"، مضيفًا أن الوظائف التي قد تتعطل بسبب الذكاء الاصطناعي ستشمل "العاملين في مجال المعرفة"، بما في ذلك الكتاب والمحاسبين والمهندسين المعماريين وحتى مهندسي البرمجيات.محذراً من عواقب الذكاء الاصطناعي، قال بيتشاي إن حجم مشكلة المعلومات المضللة والأخبار والصور المزيفة سيكون "أكبر بكثير"، مضيفًا أنه "يمكن أن يسبب ضررًا".وفي الشهر الماضي، ذكرت قناة CNBC أن بيتشاي أخبر الموظفين داخليًا أن نجاح برنامج Bard الذي تم إطلاقه حديثًا توقف الآن، مضيفًا أن "الأمور سوف تسوء".وبحسب شبكة "سي ان بي سي" الأميركية، "أطلقت Google برنامج الدردشة الآلي Bard الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمنتج تجريبي للجمهور الشهر الماضي. وجاء ذلك في أعقاب إعلان Microsoft في كانون الثاني أن محرك البحث Bing الخاص بها سيشمل تقنية GPT الخاصة بـ OpenAI، والتي حظيت باهتمام دولي بعد إطلاق ChatGPT في عام 2022. ومع ذلك، فإن المخاوف من عواقب التقدم السريع وصلت أيضًا إلى الجمهور والنقاد في الأسابيع الأخيرة".وأطلقت Google وثيقة تحدد "توصيات لتنظيم الذكاء الاصطناعي"، لكن بيتشاي قال إن المجتمع يجب أن يتكيف بسرعة مع اللوائح والقوانين لمعاقبة الانتهاكات والمعاهدات بين الدول لجعل الذكاء الاصطناعي آمنًا للعالم بالإضافة إلى القواعد التي "تتماشى مع القيم الإنسانية بما في ذلك الأخلاق". وأضاف: "ليس للشركة أن تقرر. لهذا السبب أعتقد أن تطوير هذا لا يجب أن يشمل فقط المهندسين ولكن علماء الاجتماع وعلماء الأخلاق والفلاسفة وما إلى ذلك".وعندما سئل عما إذا كان المجتمع مستعدًا لتقنية الذكاء الاصطناعي مثل Bard، أجاب بيتشاي: "لا أعتقد ذلك، لأن السرعة التي يمكننا بها التفكير والتكيف كمؤسسات مجتمعية، مقارنة بالوتيرة التي تتطور بها التكنولوجيا، تُظهر أن هناك عدم تطابق". ومع ذلك، أضاف أنه "متفائل لأنه بالمقارنة مع التقنيات الأخرى في الماضي، فإن عدد الأشخاص الذين بدأوا في القلق بشأن الآثار المترتبة" فعلوا ذلك في وقت مبكر".