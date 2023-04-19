بمليون دولار.. ما هي المساحة التي يمكن ان تشتريها في أغلى مدن العالم؟ (صورة)

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إذ كنت تعتقد أنه بإمكانك امتلاك شقة فاخرة في أي مكان بالعالم مقابل مليون دولار.. فربما تغير رأيك بعد قراءة التقرير التالي.تتميز بعض المدن حول العالم بارتفاع أسعار المتر المربع للوحدات السكنية إلى مبالغ مالية مهولة، تجعل مهمة شراء شقة ذات مساحة معقولة مسألة صعبة للغاية.وبحسب بيانات جمعتها شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية عن أغلى المدن من حيث الوحدات السكنية في العالم، فإن مبلغ المليون دولار لن يكفي سوى لشراء 17 مترا فقط في مدينة موناكو الفرنسية، والتي تُلقب بمدينة الأثرياء.وتقول نايت فرانك إن ثاني أغلى الوحدات السكنية تقع في مدينة هونغ كونغ شرق آسيا، حيث أنه يمكن اقتناء شقة بمساحة 21 مترا مقابل مليون دولار.نفس المبلغ يكفي للحصول على وحدة مساحتها 33.3 مترا في نيويورك، وسترتفع المساحة قليلا لتصل 34 مترا في لندن وسنغافورة.وتأتي جنيف في المرتبة الخامسة إذ يمكن دفع مليون دولار لتوفير شقة لا تزيد عن 37 مترا.أما ولاية لوس أنجلوس الأميركية فتأتي في المرتبة السابعة عالميا، في ضوء إمكانية شراء 39 مترا بقيمة مليون دولار.