تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا

Advertisement

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1% في آذار من 10.4% في شباط.وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8% في آذار، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في تشرين الأول والبالغ 11.1%، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.وعلى الرغم من انخفاضه في آذار، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا. (العربية)