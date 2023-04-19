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إقتصاد

الدولار الى ارتفاع.. ماذا عن اليورو؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 05:45
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استقر الدولار،الأربعاء، بعد التأرجح وسط تقلبات سوق السندات في الجلسات السابقة، مع تركيز المستثمرين على المؤشرات الاقتصادية الأميركية وتعليقات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وأرباح الشركات، بحثا عن دلالات لمسار أسعار الفائدة.
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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست من العملات الرئيسية الأخرى 0.09%، إلى 101.81 في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه 0.36%، أمس الثلاثاء عندما عكس اتجاهه بعد الصعود 0.54%، في الجلسة السابقة.

وكان المؤشر قد هوى يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في عام عند 100.78نقطة.

وسجلت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، وهي شديدة الحساسية لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، أعلى مستوى لها في شهر تقريبا عند 4.231%، في ختام تعاملات أمس وظلت مرتفعة في تداولات طوكيو، اليوم الأربعاء.

وصعد الدولار مقابل الين 0.19%، إلى 134.35 ين للدولار، بعد التراجع 0.29%، أمس الثلاثاء.

وتراجع اليورو قليلا إلى 1.0967 دولار بعد الارتفاع أمس الثلاثاء 0.42%،. كما انخفض الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.2420 دولار بعد ارتفاعه 0.38%، أمس. (العربية) 

المصدر: العربية
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