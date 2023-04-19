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إقتصاد

بقيادة إسبانيا.. ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا

Lebanon 24
19-04-2023 | 16:00
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سجّلت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا زيادة مطردة في مارس فاقت المليون سيارة، وذلك للمرة الأولى منذ حزيران 2021، وفق أرقام نشرتها جمعية الصانعين الأربعاء.

ووصلت المبيعات في التكتل القاري خلال الشهر الماضي الى مليون و87 ألفا و939 سيارة، بزيادة سنوية قدرها 28,8 بالمئة.
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وشهدت أسواق كل دول الاتحاد زيادة في المبيعات، تتقدمها إسبانيا (66,1 بالمئة) وإيطاليا (40,7 بالمئة).

وتعود هذه الزيادة الى التحسّن الملحوظ الذي طرأ على توافر المكوّنات الالكترونية التي أدى نقصها العام الماضي الى شبه شلل في أسواق البيع خلال اذار 2022.

وتأتي زيادة المبيعات على رغم أن هذه المشكلة لم يتمّ حلّها بالكامل بعد.

وشكّلت السيارات الكهربائية ما نسبته 13,9 بالمئة من إجمالي المبيعات في اذار. وخلال عام، سجّلت مبيعات السيارات ذات المحركات الكهربائية، زيادة قدرها 58 بالمئة. (سكاي نيوز)      

المصدر: سكاي نيوز عربية
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