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إقتصاد

في بريطانيا... تراجع ملحوظ لمعدلات التضخم

Lebanon 24
20-04-2023 | 02:00
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أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1% في  آذار من 10.4% في شباط.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8% في آذار، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في تشرين الأول والبالغ 11.1%، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.
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وعلى الرغم من انخفاضه في آذار، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا.(لعربية) 
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