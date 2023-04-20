Advertisement

إقتصاد

على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1059060-638175806568793653.jpg
Doc-P-1059060-638175806568793653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 97100 و 97400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
​تحذير من رفع الدولار الجمركي الى 90 الف ليرة
lebanon 24
20/04/2023 15:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عملة مزيفة من الدولارات موجودة في هذه المناطق.. هذا ما كشفته قوى الامن
lebanon 24
20/04/2023 15:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم عن سعر الدولار.. إليكم ما كشفه أحد الخبراء
lebanon 24
20/04/2023 15:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تسعيرة الدولار.. هل انخفضت عصرا؟
lebanon 24
20/04/2023 15:35:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2023-04-20
06:22 | 2023-04-20
05:00 | 2023-04-20
02:00 | 2023-04-20
01:24 | 2023-04-20
23:00 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website