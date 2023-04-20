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إقتصاد
القرود مقابل القروض!
Lebanon 24
20-04-2023
|
14:00
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أدانت جماعات حقوق الحيوان تقارير تفيد بأن سريلانكا تفكر في منح الصين 100 ألف قرد مهدد بالانقراض، بسبب عدم القدرة على سداد الديون الضخمة للحكومة.
وقرود المكاك المفترض إرسالها للصين، نادرة وموجودة في سريلانكا فقط، وتشير التقارير إلى أن وفدا صينيا طلب من وزير الزراعة السريلانكي، ماهيندا أماراويرا، الحصول على القرود.
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وأجرى الوزير السريلانكي مشاورات خاصة حول القردة، وإذا ما كانت هناك تبعات قانونية، وشكل لجنة حكومية لدراسة الطلب الصيني.
وقال الوزير إن المناقشة تجري بين حكومة سريلانكا وشركة صينية، وليس الحكومة الصينية.
ويفترض أن ترسل سريلانكا 100 ألف قرد إلى حدائق الحيوان في الصين، في محاولة لسداد جزء من ديونها البالغة 7 مليارات دولار، لبكين كجزء من مشروع البنية التحتية للطرق والحزام في الصين.
لكن دعاة حماية البيئة انتقدوا الخطوة المحتملة وسط مخاوف من استخدام القرود بدلا من ذلك في التجارب على الحيوانات. (روسيا اليوم)
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