أرباح أكبر شركة أميركية لبناء المساكن تهبط 34.4 بالمئة

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تراجعت أرباح "هورتون دي آر"، "أكبر شركة أميركية لبناء المساكن"، بنسبة 34.4 في المائة خلال الربع الأول، حيث عزت ذلك للأسعار المرتفعة والرهون العقارية الباهظة التكلفة، التي لا يمكن لعديد من الأمريكيين تحملها.وبحسب "رويترز"، دفعت الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، سوق الإسكان إلى الركود، مع انكماش الاستثمار السكني لسبعة أرباع متتالية، وهي أطول سلسلة من هذا القبيل منذ انهيار فقاعة الإسكان الناجمة عن الركود العظيم من 2007 إلى 2009.وتجاوزت أسعار الفائدة العام الماضي على النوع الأكثر شيوعا من قروض الإسكان في أميركا، 7 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ 2001، بينما تراجعت أسعار الفائدة إلى 6.27 في المائة الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال مرتفعة، وفقا لبيانات وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك".وانخفضت عائدات هورتون دي آرإلى 7.97 مليار دولار من 7.99 مليار دولار، وانخفض صافي الدخل المنسوب إلى الشركة للربع الثاني إلى 942.2 مليون دولار، أو 2.73 دولار للسهم المخفف، من 1.44 مليار دولار، أو 4.03 دولار للسهم قبل عام. (الاقتصادية)