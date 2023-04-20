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إقتصاد
اليوم.. هكذا باتت أسعار الذهب
Lebanon 24
20-04-2023
|
13:11
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استقرت أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار مرة أخرى، الخميس، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما أشارت بيانات أميركية ضعيفة إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن دورة رفع معدلات الفائدة مما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفعها قريبا.
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وزادت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مما يشير تباطؤ تدريجي بسوق العمل، في حين كشف تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا عن تراجع أكبر من المتوقع لنشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأميركي على المحيط الأطلسي.
تحركات الأسعار
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2004.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.1 دولار في الجلسة الماضية.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 بالمئة إلى 2016 دولارا.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شؤكة "أواندا": "اطلعنا على التقرير الكارثي لبنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، وطلبات إعانة البطالة مستمرة في الارتفاع، وبالتالي يضعف الاقتصاد في بعض الأجزاء أكثر من الأخرى".
ودفعت البيانات مؤشر الدولار للانخفاض 0.2 بالمئة وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية أيضا.
وتتوقع الأسواق بنسبة 86 بالمئة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة وأن يثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لبقية عام 2023.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.30 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1091.39 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 1615.77 دولار للأونصة.
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