هذه المدن العربية تضم أكبر عدد من المليونيرات خلال عام 2022

نشرت شركة Henley & Partners المتخصصة في أبحاث هجرة الاستثمارات قائمتها السنوية للمدن التي تضم أكبر عدد من المليونيرات خلال عام 2022.
وتجري الشركة دراسات وأبحاث في 97 مدينة بتسع مناطق على مستوى العالم مثل إفريقيا والشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وجنوب آسيا.
وتحصل Henley & Partners على بياناتها من شركة معلومات الثروات New World Wealth التي تأسست عام 2013 وتقوم بتعقب عادات الإنفاق وتحركات الأثرياء وهجراتهم حول العالم.
وتركز الشركة أيضاً على الأفراد الذين تزيد أصولهم عن 10 ملايين دولار والأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية مع الأخذ في الاعتبار إحصاءات الممتلكات العامة كعدد المنازل ذات الأسعار المرتفعة في كل منطقة.
وفيما يلي أكثر مدن العالم التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في عام 2022:
1. نيويورك – الولايات المتحدة (عدد المليونيرات بها نحو 340 ألفاً).
2. طوكيو – اليابان (290.3 ألف مليونير)
3. منطقة خليج سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة (285 ألفاً)
4. لندن – المملكة المتحدة (258 ألفاً)
5. سنغافورة – سنغافورة (240.1 ألف)
أعلى المدن العربية التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في عام 2022:
1. دبي – الإمارات (68.4 ألف مليونير)
2. أبوظبي – الإمارات (24.2 ألف)
3. الدوحة – قطر (21.5 ألف)
4. الرياض – السعودية (18.1 ألف)
5. القاهرة – مصر (7400) (cnbc)