هذه المدن العربية تضم أكبر عدد من المليونيرات خلال عام 2022

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نشرت شركة ‏Henley & Partners‏ المتخصصة في أبحاث هجرة الاستثمارات ‏قائمتها السنوية للمدن التي تضم أكبر عدد من المليونيرات خلال عام 2022.‏وتجري الشركة دراسات وأبحاث في 97 مدينة بتسع مناطق على مستوى العالم ‏مثل إفريقيا والشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وجنوب آسيا.‏وتحصل ‏Henley & Partners‏ على بياناتها من شركة معلومات الثروات ‏New ‎World Wealth‏ التي تأسست عام 2013 وتقوم بتعقب عادات الإنفاق وتحركات ‏الأثرياء وهجراتهم حول العالم.‏وتركز الشركة أيضاً على الأفراد الذين تزيد أصولهم عن 10 ملايين دولار ‏والأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية مع الأخذ في الاعتبار إحصاءات الممتلكات ‏العامة كعدد المنازل ذات الأسعار المرتفعة في كل منطقة.‏وفيما يلي أكثر مدن العالم التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في عام 2022:‏‏1.‏ نيويورك – الولايات المتحدة (عدد المليونيرات بها نحو 340 ألفاً).‏‏2.‏ طوكيو – اليابان (290.3 ألف مليونير)‏‏3.‏ منطقة خليج سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة (285 ألفاً)‏‏4.‏ لندن – المملكة المتحدة (258 ألفاً)‏‏5.‏ سنغافورة – سنغافورة (240.1 ألف)‏أعلى المدن العربية التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في عام 2022:‏‏1.‏ دبي – الإمارات (68.4 ألف مليونير)‏‏2.‏ أبوظبي – الإمارات (24.2 ألف)‏‏3.‏ الدوحة – قطر (21.5 ألف)‏‏4.‏ الرياض – السعودية (18.1 ألف)‏‏5.‏ القاهرة – مصر (7400)‏ (cnbc)