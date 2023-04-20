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إقتصاد

هذه المدن العربية تضم أكبر عدد من المليونيرات خلال عام 2022

Lebanon 24
20-04-2023 | 23:57
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نشرت شركة ‏Henley & Partners‏ المتخصصة في أبحاث هجرة الاستثمارات ‏قائمتها السنوية للمدن التي تضم أكبر عدد من المليونيرات خلال عام 2022.‏

وتجري الشركة دراسات وأبحاث في 97 مدينة بتسع مناطق على مستوى العالم ‏مثل إفريقيا والشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وجنوب آسيا.‏
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وتحصل ‏Henley & Partners‏ على بياناتها من شركة معلومات الثروات ‏New ‎World Wealth‏ التي تأسست عام 2013 وتقوم بتعقب عادات الإنفاق وتحركات ‏الأثرياء وهجراتهم حول العالم.‏

وتركز الشركة أيضاً على الأفراد الذين تزيد أصولهم عن 10 ملايين دولار ‏والأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية مع الأخذ في الاعتبار إحصاءات الممتلكات ‏العامة كعدد المنازل ذات الأسعار المرتفعة في كل منطقة.‏

وفيما يلي أكثر مدن العالم التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في عام 2022:‏

‏1.‏    نيويورك – الولايات المتحدة (عدد المليونيرات بها نحو 340 ألفاً).‏
‏2.‏    طوكيو – اليابان (290.3 ألف مليونير)‏
‏3.‏    منطقة خليج سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة (285 ألفاً)‏
‏4.‏    لندن – المملكة المتحدة (258 ألفاً)‏
‏5.‏    سنغافورة – سنغافورة (240.1 ألف)‏

 
أعلى المدن العربية التي تضم أكبر عدد من المليونيرات في عام 2022:‏
‏1.‏    دبي – الإمارات (68.4 ألف مليونير)‏
‏2.‏    أبوظبي – الإمارات (24.2 ألف)‏
‏3.‏    الدوحة – قطر (21.5 ألف)‏
‏4.‏    الرياض – السعودية (18.1 ألف)‏
‏5.‏    القاهرة – مصر (7400)‏ (cnbc)

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