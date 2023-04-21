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إقتصاد

موسكو تبحث عن "حل" لتسوية مسألة الاحتياطيات التي استولى الغرب عليها

Lebanon 24
21-04-2023 | 08:00
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أبدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، الاستعداد المنظم لدراسة فكرة سداد أموال الأجانب المغادرين من روسيا من الأصول (الأموال) الروسية المجمدة لدى الغرب.

جاء ذلك في كلمة للمسؤولة الروسية أمس الخميس في مجلس النواب الروسي، وأشارت إلى أن هذه المسألة بحاجة إلى مناقشة إضافية.
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وكان النائب في مجلس النواب الروسي فلاديمير كوشيليف قد قدم اقتراحا لسداد أموال غير المقيمين الذين يغادرون السوق الروسية بسندات خاصة مرتبطة بالاحتياطيات الروسية المجمدة في الغرب، ويرى النائب أن الخطوة ستساهم في استقرار سعر صرف الروبل وتحد من التقلبات في سوق العملات.

وقالت نابيولينا إن "هذه المبادرة تحتاج إلى مزيد من التطوير، ولكن من حيث المبدأ يمكن اعتبار مثل هذه المبادرة أحد الاجراءات لحماية الأصول الروسية المجمدة في الخارج".

وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار، منها أن ربط سندات بأصول مجمدة قد يؤدي إلى الكشف عن معلومات حول هيكل الاحتياطيات الدولية الروسية، وقالت: "حاليا لا نريد ذلك".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو كذلك جمد احتياطيات للبنك المركزي الروسي بنحو 300 مليار دولار، من جهتها أكدت روسيا أنها ستدافع عن حقوقها، وأشارت إلى أن سلاح تجميد الأصول ذو حدين.(روسيا اليوم)

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