في اول أيام عيد الفطر.. اليكم تسعيرة الدولار صباحاً

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم ما بين 96400 و96600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.