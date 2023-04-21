الدولار يتجه لتحقيق أولى مكاسب أسبوعية منذ شباط

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اتجه الدولار اليوم لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين إذ زادت رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في أيار بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ لاقتصاد منطقة اليورو في نيسان.وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% خلال اليوم واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وهي الأولى له منذ أواخر شباط.وتسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية.وأظهرت مسوح أولية نفس الزخم في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار. وارتفع 0.3% إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني.لكن الحديث عن هيمنة الدولار هو الذي كان سائدا هذا الأسبوع. وحرض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التأكيد أن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح ويجب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.وتظهر أسواق المال أن المتعاملين يعتقدون أن "الفيدرالي" سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس الشهر المقبل، مما يدعم الدولار من الناحية النظرية، لكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من الخفض في أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد.وزادت بيانات أمس الخميس من مخاوف الركود لأنها أظهرت ارتفاعا في عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة، بينما سجل هذا الشهر نشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأميركي على المحيط الأطلسي أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.