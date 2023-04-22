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إقتصاد

بين روسيا والصين... تعاون جديد محتمل مرتبط بسوق صناعة السيارات

Lebanon 24
22-04-2023 | 02:00
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تدرس شركة صناعة السيارات الصينية "شيري" فرص توطين صناعة في روسيا، بما في ذلك من خلال شراكة أو إطلاق مصنع كامل لها، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للشركة.

ونقلت الخدمة الصحفية عن تشان غوبين رئيس شركة "شيري" (Chery International): "لم نتوقف أبدا عن التفكير في مشروع توطين الإنتاج في روسيا، وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا بالتطوير الاستراتيجي لشيري في روسيا. تواصل شركة "شيري" استكشاف الفرص والمقترحات من مواقع الإنتاج من أجل تحديد أفضل الحلول لهذا المشروع. نحن نفكر في طرق مختلفة للتعاون".
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وتخطط "شيري" في شهر مايو من هذا العام، لإطلاق في روسيا مبيعات السيارة الهجينة (Tiggo 8 pro e) ذات المقاعد السبعة، وقبل نهاية العام تخطط الشركة لطرح سيارة Tiggo 7 pro series.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط شيري لتقديم سيارة Arrizo 8 سيدان إلى السوق الروسية، كما تسعى الشركة لطرح سيارات كهربائية في السوق الروسية.(تاس)

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