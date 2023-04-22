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إقتصاد
مساع لمنح كل طفل 10 آلاف يورو في المانيا
Lebanon 24
22-04-2023
|
11:42
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قال ماريو زاجا الأمين العام للحزب الديمقراطي الألماني، إن حزبه يريد منح 10 آلاف يورو من التمويل الحكومي لكل طفل حديث الولادة.
وأوضح في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" أن الأموال لن تدفع مباشرة للطفل عقب ولادته، ولكن سيسمح له باستخدامها "اعتبارا من سن 18 عاما إما من أجل الدراسة أو بدء عمل تجاري".
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وذكر أنها لمشكلة كبيرة أن تؤثر خلفية الطفل الاجتماعية على تطلعاته المستقبلية، مبينا أنهم يؤيدون إجراءات منح الأطفال الذين يكبرون في فقر، فرصا تعليمية ومستقبلية أفضل، وأن الأموال يجب أن تدفع في صندوق مشترك تديره مؤسسة مستقلة.
وقال إنهم يريدون إعادة تقديم دعم حكومي سابق يسهل ملكية المنازل، وأضاف "بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال، هذه خطوة مهمة لامتلاك منزلها"، موضحا أنه في ضوء ارتفاع أسعار المباني والأراضي وكذلك أسعار الفائدة، فإن حلم امتلاك منزل لا يمكن تحقيقه لكثير من الناس.
وانتهى إجراء الدعم في 31 كانون الأول 2022، وتعتزم الحكومة الألمانية لدعم عقاري جديد للعائلات اعتبارا من يونيو المقبل.
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