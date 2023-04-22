على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية مساء؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 96700 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وهذه التسعيرة المسائية هي نفسها تلك التي سجّلها الدولار عصر اليوم.

Advertisement