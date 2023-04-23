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إقتصاد
شركة عالمية ستُبطئ التوظيف.. وتستعد لعمليات إقالة مستقبلية!
Lebanon 24
23-04-2023
|
02:00
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أورد تقرير جديد أن مارك زوكربيرغ رئيس Meta أخبر الموظفين بأنه لا يستبعد تنفيذ جولة جديدة لتسريح الموظفين.
وكانت Meta قررت في تشرين الثاني الماضي تسريح أكثر من 11 ألف من موظفيها، أو 13% من العاملين فيها.
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وكشفت الشركة في آذار الماضي أنها ستسرح 10 آلاف موظف إضافي.
ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، قال زوكربيرغ لموظفي الشركة يوم الخميس الماضي: "بشكل عام أشعر بالرضا عن الوضع هنا، لكن بالنظر إلى التقلبات فإني لا أريد أن أعد بأنه لن يكون هناك أشياء مستقبلية في المستقبل".
ويتوقع زوكربيرغ أن تنهي شركة ميتا إجمالي عملية تسريح الموظفين الحالية في أيار 2023، لكن عندما سئل عن عمليات تسريح مستقبلية، أشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث في 2024 و2025.
كما أشار الملياردير الشاب إلى أن شركة التواصل الاجتماعي لا تنوي توظيف موظفين جدد بنفس السرعة التي كانت تقوم بها قبل أن تبدأ عملية إقالة الموظفين نهاية العام الماضي.(cnbc)
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