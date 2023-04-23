مطار أوروبي يلغي كافة الرحلات المغادرة غداً الإثنين.. ما السبب؟

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قام مطار برلين بإلغاء جميع الرحلات المغادرة يوم غد الإثنين بعدما دعت نقابة فيردي الألمانية إلى إضراب ليوم واحد.ويبدأ الإضراب الساعة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم الإثنين، وينتهي منتصف ليل اليوم نفسه.وكانت 4 مطارات ألمانية وهي دوسلدورف وهامبورغ وكولون-بون وشتوتغارت شهدت إضراباً يوم الخميس الماضي أدى لإلغاء 700 رحلة مغادرة.وقال مطار برلين في بيان: "نظراً لإضراب موظفي الأمن الذي تم إعلانه، لن يكون من الممكن إقلاع أي رحلات يوم الإثنين 24 نيسان، كما أن رحلات الوصول قد تتأثر".وتتفاوض النقابة مع رابطة (بي.دي.إل.إس) لأمن المطارات للضغط من أجل زيادة الأجور للعاملين في المناوبات الليلية والمناوبات خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.(cnbc)