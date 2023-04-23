دولة تعلن طرح عملة رقمية مدعومة بالذهب

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كشف محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، جون مانجوديا، عن طرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً. وأرجع مانجوديا تلك الخطوة إلى تحقيق الاستقرار في العملة المحلية وتجنب انخفاضها المستمر مقابل الدولار.وبحسب تقرير لصحيفة "صنداي ميل"، فإن ذلك من شأنه أن يسمح للمالكين لكميات صغيرة من العملة المحلية تبديلها مقابل رموز رقمية لتخزين القيمة والتحوط ضد تقلبات العملة، وأيضاً إمكانية شراء وحدات الذهب، وفقا لما نشرته "بلومبرغ".وخلال العام الماضي، طرحت زيمبابوي، الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، عملات ذهبية في محاولة للتخلص من السيولة الفائضة وتحقيق الاستقرار في العملة المحلية الدولار الزيمبابوي. (العربية)